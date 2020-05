Bis Mitte Januar war das Wertpapier von Nike kaum zu bremsen, Ende 2019 konnte die Aktie die dreistellige Kursmarke von rund 100 US-Dollar knacken und nur wenig später auf ein Verlaufshoch von 105,62 US-Dollar zulegen. Mit der Ausbreitung der Pandemiewelle geriet allerdings auch dieser Wert unter Druck und musste bis Mitte März auf glatt 60,00 US-Dollar zurücksetzen. Nach einer mehrwöchigen und volatilen Stabilisierungsphase schoss das Papier regelrecht wieder hoch und legte erst einen Zwischenhalt an den gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 ein. Mitte dieses Monats wurde die übergeordnete Aufwärtsbewegung schon wieder fortgesetzt, im gestrigen Handel gelang es sogar direkt über den diesjährigen Abwärtstrend und eine innere Trendbegrenzung bestehend seit Ende März zu springen. Diese relative Stärke könnte sich für die Etablierung weiterer Hochs noch als sehr nützlich erweisen.

Hopp oder Top

Die Stärke der US-Indizes beeindruckt angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus in den USA. Anleger sehen jedoch optimistisch in die Zukunft und treiben vor allem konjunktursensitive Werte voran. Im Fall von Nike könnte es oberhalb der Marke von 97,43 US-Dollar direkt an die Oberkante der Ende Februar gerissene Kurslücke bei 99,63 US-Dollar weiter aufwärtsgehen. Kann auch noch das dreistellige Kursniveau bezwungen werden, stünde einem sehr baldigen Test der Jahreshochs bei 105,62 US-Dollar nur wenig im Wege. Als Anlageinstrument können Anleger dann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR8DHN zurückgreifen und überdurchschnittlich von einem Anstieg der Nike-Aktie profitieren. Sollte sich der gestrige Vorstoß jedoch als Fehlsignal erweisen und die Aktie unter das Niveau von 93,30 US-Dollar zurücksetzen, müssten Abschläge zurück auf 91,67 und gegebenenfalls knapp 90,00 US-Dollar einkalkuliert werden.