Der Silberpreis könnte davon profitieren, dass die Märkte in Hinblick auf eine wieder stärkere Nachfrage aus der Industrie wieder optimistischer sind, nachdem zahlreiche Länder weltweit nun ihre auf Grund der Coronavirus-Pandemie verhängten Restriktionen lockern. Gleichzeitig, glauben die Experten der CPM Group, dass das Edelmetall auch Investmentnachfrage von jenen Investoren erfährt, die sich Sorgen um eine zweite COVID19-Welle machen.

Der deutliche Anstieg des Optimismus in allen Märkten sei nicht nur bei Silber sondern auch bei anderen industriell genutzten Edelmetallen (wie z.B. Platin; Am.d.Red.) zu beobachten. Jetzt, da die Wirtschaft langsam wieder anlaufe, gebe es die Hoffnung, dass die Nachfrage der Industrie nach Silber und Metallen der Platingruppe sich verbessere, so die Analysten.

Gleichzeitig deute sich auch an, dass die Investmentnachfrage steigen könnte, meint die CPM Group, die Silber als im Vergleich zu Gold „verhältnismäßig unterbewertet“ betrachtet.

Daten der CPM Group zufolge lag die Gesamtnachfrage nach Silber aus dem produzierenden Gewerbe im vergangenen Jahr bei 926,4 Mio. Unzen. Die größte Nachfrage kam dabei mit 304,3 Mio. Unzen aus dem Schmucksektor, dem Elektroniksektor mit 230,4 Mio. Unzen und dem Solarsektor mit 97,4 Mio. Unzen.

Die ETF-Nachfrage nach Silber sei bis Ende April auf 825,3 Mio. Unzen gestiegen, nachdem sie Ende letzten Jahres noch bei 742,7 Mio. Unzen gelegen habe, so die Experten. Und man erwartet einen weiteren Anstieg.

So ist die CPM Group also insgesamt positiv für Silber gestimmt, doch warnen die Experten, dass der Silberpreis einen Teil des jüngsten Anstiegs auf kurze Sicht auf Grund von Gewinnmitnahmen wieder abgeben könnte. Sollte zudem eine zweite COVID19-Welle zu größeren wirtschaftlichen Verwerfungen führen als bislang erwartet, könne es einen deutlicheren Rücksetzer geben, so die Analysten. Mittel- und langfristig aber glaubt man, sollte der Silberpreis steigen.

