Die Ausbreitung von Covid-19 wirkt sich auf alle Aspekte unserer Gesellschaft aus. Auch der Energiewende-Sektor ist betroffen.

Im Hinblick auf die Energiewende sehen wir die Unternehmen mit drei Hauptrisiken konfrontiert: die gesunkene Nachfrage der Verbraucher, Schwierigkeiten entlang der Lieferkette und die Folgen von Unsicherheit und Reisebeschränkungen. Wir möchten jedoch hervorheben, dass der heftige Ausverkauf am Aktienmarkt im Februar und März Chancen bei jenen Aktien eröffnet hat, deren Bewertungen davor überzogen waren.

Vor allem aber sind wir nach wie vor von den langfristigen Chancen der Energiewende überzeugt. Wenn die Welt den Temperaturanstieg auf unter 2 °C beschränken möchte, so wie dies im Pariser Klimaabkommen 2015 festgelegt wurde, kommt der Energiewende eine entscheidende Rolle zu. Hierbei handelt es sich um eine langfristige Anlagemöglichkeit, die das gesamte Energiesystem in den nächsten 30 Jahren und darüber hinaus grundlegend verändern wird.

Was sind die drei größten Covid-19-Risiken von Aktien, die von der Energiewende profitieren?

Der Wirtschaftsabschwung wird die Nachfrage der Verbraucher dämpfen.

Erstens dürfte der Wirtschaftsabschwung negative Auswirkungen auf die Nachfrage in wichtigen Endmärkten haben, darunter Elektrogeräte, Elektrofahrzeuge und Energietechnik für Wohngebäude. Darunter würden kurzfristig zweifellos jene Unternehmen leiden, die auf den Märkten für Elektroausrüstung und Batterien aktiv sind.

Risiken rund um Lieferketten und Logistik

Das zweite Hauptrisiko betrifft die Lieferkette und die logistischen Risiken von Unternehmen aus den unterschiedlichen Teilsektoren der Energiewende.

China beherrscht die weltweiten Lieferketten und nimmt insbesondere bei der Produktion von Solaranlagen und Lithium-Ionen-Batterien eine Vormachtstellung ein. Da die chinesische Regierung die Bewegungsfreiheit im Land eingeschränkt hat, konnte die Produktion in chinesischen Fabriken nach dem chinesischen Neujahr nur in begrenztem Umfang wieder hochgefahren werden. In vielen anderen Ländern wurde die Produktion inzwischen ebenso stillgelegt.