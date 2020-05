Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten First Majestic Silver konnte zuletzt zunächst positive Akzente auf der Oberseite setzen, sieht sich nun allerdings Konsolidierungstendenzen ausgesetzt. Unterm Strich befindet sie sich in einer überaus spannenden Konstellation, die sowohl Chancen auf der Oberseite als auch Risiken auf der Unterseite offeriert.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 26.04. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht konnte die Aktie seit der Ausbildung des markanten Tiefs bei 5,3 CAD ordentlich Boden gutmachen. Um die Erholung weiter voranzubringen, muss die Aktie das massive Widerstandscluster durchbrechen, das sich aktuell zwischen 11,2 CAD bis 12,7 CAD der Kursentwicklung noch in den Weg stellt und darüber hinaus durch die 200-Tage-Linie und dem Abwärtstrend verfestigt wird. Ein Ausbruch über die 12,7 CAD käme wohl einem ersten Befreiungsschlag gleich. Nichtsdestotrotz gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten. Aus unserer Sicht wäre ein Verbleib oberhalb von 9,6 CAD (u.a. 38-Tage-Linie) eminent wichtig. In jedem Fall darf es nicht unter die 8,3 CAD gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung erforderlich.“

In der Folgezeit entwickelte sich zunächst ein zähes Ringen um den Bereich von 12,0 CAD. Schließlich gelang es dem Silberwert doch, sich der Fesseln bei 12,0 CAD und 12,9 CAD zu entledigen. Das Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch über die 12,9 CAD generierte (unter anderem wurde auch die 200-Tage-Linie zuvor bullisch gekreuzt), entfaltete gleich seine Kraft in Richtung 13,8 / 14,0 CAD.

Die Aktie von First Majestic Silver verpasste es jedoch, gleich das nächste Kaufsignal auszulösen und scheiterte mit dem Versuch, den Ausbruch über die 13,8 / 14,0 CAD zu forcieren. Erschwerend dürften sich diesbezüglich auch die aktuellen Konsolidierungstendenzen bei Silber auswirken. Diese sollten unserer aktuellen Einschätzung nach aber nur temporärer Natur sein. Lesen Sie hierzu auch unsere aktuelle Kommentierung zu Silber vom 23.05.

Kommen wir auf First Majestic Silver zurück. Der Fokus liegt aktuell auf der Unterseite. Idealerweise spielt sich die aktuelle Konsolidierung nun oberhalb von 12,0 CAD ab. Unter die 11,2 CAD sollte es nicht mehr gehen, anderenfalls muss der Sachverhalt auf der Unterseite noch einmal neu überdacht werden. Auf der Oberseite muss es nun über die 13,8 / 14,0 CAD gehen, um ein frisches Kaufsignal zu generieren. Bei einem erfolgreichen Ausbruch würden mit den Bereichen um 15,1 CAD und 16,5 CAD potentielle Bewegungsziele warten…