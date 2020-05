Die GEA Group meldet einen neuen Großauftrag von der Hochwald Foods GmbH. Man solle die gesamte Milchverarbeitungstechnologie für eine neue Molkerei in Mechernich bei Köln liefern, heißt es vonseiten des Düsseldorfer Unternehmens am Mittwoch. „Der Auftrag umfasst die Ausführungsplanung, Herstellung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme sowie Abnahme aller prozess- und verfahrenstechnischen Be- und Verarbeitungsanlagen zur ...