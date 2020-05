Infineon hat mittels Kapitalerhöhung 55 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Damit steigt die Zahl der Aktien um 4 Prozent an. Der Bezugspreis je Aktie lag bei 19,30 Euro. Brutto kommen 1,06 Milliarden Euro in die Kasse von Infineon. Mit dem Geld will Infineon Verbindlichkeiten begleichen, die man beim Kauf von Cypress Semiconductor eingegangen ist.Die gestrige Kapitalerhöhung war keine Überraschung. Da ...