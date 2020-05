Eigennützige Helfer

Diese Woche hätte eigentlich eine weitere Bund-Länder-Runde in Sachen Corona stattfinden sollen. Aber schon im Vorfeld war aus dem Umfeld der Kanzlerin zu hören, dass Merkel sich das vorerst nicht mehr antun wolle. Ja, was will man machen, wenn die Kanzlerin keinen Bock hat?! Schon Kanzleramtschef Braun war mit seinen Bemühungen im Wesentlichen gescheitert, eine gemeinsame Linie der Länderchefs festzuzurren. Angesichts einer täglich rückläufigen Bedrohungslage war die Bereitschaft zu einem …