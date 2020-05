Die Entwicklung des Kakaopreises gestaltete sich zuletzt eher zäh. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung rang Kakao um einen Boden.

Rückblick. In der Kommentierung vom 25.04. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit konnte Kakao den Bereich um 2.250 US-Dollar weiter verteidigen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bestrebungen, einen Boden auszubilden, war dieses eminent wichtig. Doch auf der Oberseite mangelte es den jüngsten Versuchen zunächst an Durchschlagskraft. Der aus unserer Sicht so wichtige Vorstoß über die 2.500 US-Dollar blieb hier aus. In den letzten Tagen bildete sich zwischen den 2.250 US-Dollar und den 2.400 US-Dollar eine Handelsspanne aus, die nun auch für die nächste Zeit das Handelsgeschehen bestimmen könnte. Die zuletzt an dieser Stelle noch thematisierte Ausdehnung der Korrektur bis in die Zone um 2.000 US-Dollar ist aus unserer Sicht aber noch nicht vom Tisch. Zudem steht der langfristige Aufwärtstrend (grün) nach wie vor zur Disposition.“

Um das Positive einmal voranzustellen: Die wichtige Unterstützung um 2.250 US-Dollar geriet zuletzt nicht mehr in Gefahr. Auf der Oberseite konnte der Kakaopreis kurzzeitig sogar wichtige Akzente setzen, als er über die 2.400 US-Dollar ausbrechen konnte. Doch bereits der nächste Widerstand bei 2.500 US-Dollar limitierte den Vorstoß. Dabei wäre ein Vorstoß über die 2.500er Marke eminent wichtig gewesen, verläuft hier doch auch die 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch über die 2.500 US-Dollar hätte womöglich sogar einen richtungsweisenden Charakter gehabt. Doch es kam anders.

Damit sind im Wesentlichen auch die kurzfristig relevanten Zonen benannt. Auf der Oberseite muss es über die 2.400 / 2.500 US-Dollar gehen, um hier für frischen Wind zu sorgen und möglicherweise noch einmal die 2.600 US-Dollar oder gar 2.700 US-Dollar als potentielle Ziele anzusteuern. Auf der Unterseite sollte es tunlichst nicht mehr unter die 2.250 US-Dollar gehen, anderenfalls würde der Bereich um 2.100 US-Dollar als nächste Unterstützung in den Fokus geraten.