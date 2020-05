Anleger, die bisher nicht so auf den Goldsektor geachtet haben, werden die Gewinne sehen und einsteigen. Die Aktienwerte diverser großer Unternehmen sind bereits ausgebrochen und haben Mehrjahreshochs erreicht. Junior-Unternehmen sollten folgen, wenn sie es noch nicht getan haben. Produzenten mit niedrigen Förderkosten werden gefragt sein.

Der in den USA aktive, kanadische Goldproduzent Fiore Gold (ISIN: CA31810L1085 / TSX-V: F) kann trotz Corona auf ein hervorragendes Quartal zurückblicken! Denn laut dem jüngsten Finanzbericht sowie der Management´s Discussion and Analysis für das zweite Finanzquartal (Q2-2020), das am 31. März 2020 endete, produzierte das Unternehmen 12.085 Unzen Gold, womit man auch gleich einen neuen Produktionsrekord aufstellte. Damit wurden auf der ‚Pan‘-Mine sage und schreibe 38 % mehr Gold produziert als noch im Vorquartal (Q1-2020).

Diese deutlich höhere Goldproduktion ist zum Großteil auf eine höhere Ausbeute erreicht worden, die dank der Installation des Vorbrechers erreicht wurde. Aber auch die höhere Verarbeitungsleistung und das höhergradige Erz trugen ihren Beitrag zu den hervorragenden Produktionszahlen bei.

Aus dem Verkauft von insgesamt 12.026 Unzen Gold zum durchschnittlich realisierten Goldpreis von 1.576,- USD pro Unze erzielte das Unternehmen einen Quartalsumsatz von rund 19 Mio. USD. Daraus wurde schlussendlich ein Nettogewinn von rund 2,9 Mio. USD erwirtschaftet.

Tim Warman, CEO von Fiore, betonte, dass diese grandiosen Erfolge das unternehmenseigene Ziel, ein Multi-Asset-US-Goldproduzent zu werden, weiter beschleunigten werde und erklärte:

„Die ‚Pan‘-Mine stellte bei steigender Produktion und sinkenden Kosten von Quartal zu Quartal immer neue Rekorde in Bezug auf Rentabilität und Cashflow auf. ‚Pan‘ ist nach wie vor unser wichtigster Aktivposten, der es uns ermöglicht, das angrenzende Grundstück ‚Gold Rock‘ voranzubringen, ohne unsere Aktionäre zu verwässern.“

Die abgebaute Menge an Erz im 2. Quartal betrug 14.177 Tonnen pro Tag mit einem Abraumverhältnis von 1,8:1,0 und einem Gehalt von 0,498 Gramm pro Tonne. Die Q2 2020-Gesamtförderkosten pro Unze, die in der ‚Pan‘-Mine produziert wurde, lagen be 1.099,- USD

Die konsolidierten Q2 2020-AISC von Fiore beliefen sich auf 1.196 USD pro verkaufter Unze. Und Bergbaukosten in Höhe von 2,01 USD pro abgebauter Tonne unterstreichen die anhaltende betriebliche Effizienz. Warman veranschaulichte diesbezüglich:

„Die geförderten Erz- und Gesamttonnen waren höher als im Vorjahr, da die Effizienz des Bergbaus es uns ermöglichte, die erforderliche Erhöhung des Abraumverhältnisses zu erreichen, was der Hauptgrund für die Erhöhung der konsolidierten AISC von ‚Pan‘ und ‚Fiore‘ im Vergleich zum Vorjahr ist.“

Wie in der Firmenprognose angegeben, werde das Abraumverhältnis in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 voraussichtlich abnehmen.

Und noch zwei Rekorde für Fiore Gold: der generierte ‚Pan‘-Betriebs-Cashflow summierte sich auf 6,0 Millionen USD und der konsolidierte Betriebs-Cashflow auf 3,9 Millionen USD.

Finanzergebnisse Q2-2020

Drei Monate bis zum 31. März, Finanzergebnisse der Betriebe 2020 2019 Ausgewählte Punkte - auf konsolidierter Basis $000's $000's Einnahmen 18,956 14,019 Betriebseinkommen der Mine 5,305 3,687 Einnahmen aus Operationen 3,516 2,550 Betrieblicher Cash Flow 3,879 2,874 Unrealisierter Gewinn aus Derivaten, netto 39 295 Reingewinn 2,889 1,995 Bereinigter Reingewinn1 2,890 1,678

Finanzlage am: 31. März,

2020 30. September,

2019 Ausgewählte Punkte - auf konsolidierter Basis $000's $000's Bargeld 9,111 7,280 Verzeichnisse 25,152 20,886 Total Umlaufvermögen 35,358 29,610 Mineralische Grundstücke, Anlagen und Ausrüstung, netto 17,460 18,764 Gesamtvermögen 61,069 56,156 Total kurzfristige Verbindlichkeiten (6,648) (6,558) Langfristige Verbindlichkeiten (11,448) (10,279) Betriebskapital-Überschuss 28,710 23,052

Im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigten die Kanadier Verbesserungen bei allen Rentabilitäts- und Cashflow-Maßnahmen. Dies ist maßgeblich auf die Rekordproduktion und den höheren Goldpreisen zurückzuführen, die zum Teil durch höhere Kosten im Zusammenhang mit dem verstärkten Stripping ausgeglichen wurden.

Die Liquiditäts- und Finanzposition wurde mit einem höheren Barguthaben von 9,1 Mio. USD gestärkt, was einem Anstieg von 2,6 Mio. USD im Vergleich zum letzten gemeldeten Kassenbestand zum 31. Dezember 2019 entsprach, sowie einem Betriebskapital von 28,7 Mio. USD. Die Verbesserung der Finanzkraft versetzt Fiore in eine gute Position, so dass das Unternehmen Wachstumsvermögenswerte weiter voranbringen und potenzielle Risiken, die durch COVID-19 entstehen, mindern kann.

Nicht zuletzt wurde auch der Bergbau in Nevada zu einem wesentlichen Geschäftsbereich erklärt, und die ‚Pan‘-Mine arbeitet mit strengen Protokollen, die sich auf den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter konzentrieren:

„Wir sind uns weiterhin des inhärenten Risikos bewusst, das von COVID-19 ausgeht. Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle, da sie die Grundlage für unseren Erfolg in Nevada bilden. Wir haben eine Reihe von Betriebsprotokollen eingeführt, um das Risiko für sie bestmöglich zu minimieren. Wir können uns glücklich schätzen, dass uns keine Fälle vor Ort gemeldet wurden und wir mit minimalen Unterbrechungen weiterarbeiten können”, so der Firmenchef.

Fiore Gold konzentriert sich weiter auf den kontinuierlichen Ausbau zu einem Goldproduzenten mit über 150.000 Unzen pro Jahr. Diesen will man mit einer Steigerung der Goldproduktion in der ‚Pan‘-Mine und gleichzeitig einer Vergrößerung der Reserven- und Ressourcenbasis erreichen. Zeitgleich wird die Exploration und Entwicklung des nahegelegenen ‚Gold Rock‘-Projekts vorangetrieben und zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erworben, um den bestehenden Betrieb zu erweitern. Und nicht zuletzt beabsichtige man, mit der gemeldeten Ressource von 2 Millionen Unzen bei ‚Golden Eagle‘ den Shareholder Value weiter zu steigern. Damit befindet sich Fiore Gold auf einem ausgezeichneten Weg in eine solide, ja sogar goldene Zukunft!

