Die kurze Einschätzung der LageIm Überschwang der Gefühle haben die Bullen den vermeintlichen Abschlussimpuls im DAX noch einmal etwas in die Höhe getrieben. In der Erholungsrallye dürfte das Ende der Party nun in greifbarer Nähe sein und die Ziele auf der Unterseite wieder ins Bewusstsein rücken.