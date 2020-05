Am Jahresanfang notierten die Aktien von Shop Apotheke um die 45 Euro. Vor wenigen Tagen lag der Kurs dann bei mehr als 100 Euro. In der Krise hat sich das System der Online-Apotheken bewährt. Sie haben schnell liefern können. Das könnte auch Kritiker in politischen Kreisen dazu bewegen, solchen Apotheken künftig positiver gegenüberzustehen.Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen daher die Kaufempfehlung für die Aktien ...