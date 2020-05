Im Aufsichtsrat der Aareal Bank gibt es zwei neue Mitglieder. Die virtuelle Hauptversammlung wählt Jana Brendel und Christof von Dryander neu in das Gremium. Nicht mehr zur Wiederwahl standen Stephan Schüller und Hans Werner Rhein.Brendel ist IT- und Digitalisierungsexpertin. Sie arbeitet als CTO bei Nets S/A. Zuvor war sie unter anderem für die Deutsche Bank tätig. Von Dryander ist Rechtsanwalt und Senior Counsel in einer ...