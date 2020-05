Daimler: Neue Einsichten

Daimler schoss am gestrigen Handelstag quasi den Vogel ab. Denn die Aktie legte um mehr als 8 % zu und durchbrach damit anstandslos die Widerstandszone bei rund 33,30 Euro. Was natürlich die Frage aufwirft, was denn plötzlich dazu geführt hat, dass der Wert an der Börse neu entdeckt wurde. Die Antwort ist wohl sowohl simpel als auch in der Perspektive äußerst interessant.

Denn einen Tag zuvor hatte das Unternehmen gemeldet, dass man im Bereich Nutzfahrzeuge mit dem Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems bezüglich der Brennstoffzellen-Technik kooperieren wolle. Um das einzuordnen: Brennstoffzellen gelten nach wie vor als ernsthafte Alternative zu E-Antrieben, insbesondere, wenn es darum geht, höhere Leistungsparameter zu bringen, wie es bei Nutzfahrzeugen aller Art notwendig ist. Das reicht von klassischen LKWs bis hin zu Bussen.