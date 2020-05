Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass sich der Sojapreis seit dem Jahr 2016 in einem konstanten Abwärtstrend befindet. Der letzte Test dessen fand zum Jahreswechsel 2019/2020 statt, von wo aus die Preise zur Unterseite abgeprallt sind. Durch den Ausverkauf an den Finanzmärkten im März ging es noch einmal deutlich abwärts, Soja markierte einen Tiefstwert bei 808,25 US-Cent. Seither allerdings kann wieder ein kleiner Aufwärtstrend ausgemacht werden, der an den diesjährigen Abwärtstrend bei 850,00 US-Cent wieder aufwärts geführt hatte. Sollte ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelingen, dürften weitere Preissteigerungen und ein entsprechendes Investment ermöglicht werden.

Bullen vs. Bären

Die deutlichen Kurszuwächse zu Beginn dieser Handelswoche begünstigen einen baldigen Ausbruch. Gewissheit wird man jedoch erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb der Kursmarke von 857,00 US-Dollar erhalten. Nur dann ließe sich im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial zu den Verlaufshochs aus Ende März bei 897,00 US-Cent ableiten, darüber könnten schon wieder Gewinne bis an den Horizontalwiderstand aus Q1 um 904,00 US-Cent folgen. Wer überdurchschnittlich von einem Kaufsignal profitieren möchte, kann sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE8RXC etwas näher anschauen. Ein Verbleib im diesjährigen Abwärtstrend könnte dagegen noch einmal Abgaben in den Bereich von 830,00 US-Cent hervorrufen. Größere Preisnachlässe werden allerdings erst unterhalb von 828,50 US-Cent erwartet, dann stünden womöglich Abgaben bis auf 808,25 US-Cent im Raum.