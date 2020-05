Für die Aktienmärkte werden heute zwei Themen wichtig: die Reaktion von Donald Trump und seiner Administration auf das heute verabschiedete Hongkong-Gesetz durch Chinas Führung - und seine Ankündigung, heute Maßnahmen gegen Twitter zu ergreifen (das betrifft dann wohl auch Facebook und Google). Mit anderen Worten: die Themen weredn nun politischer, ob aussenpolitisch in dem sich zuspitzenden Machtkampf mit China, oder innenpolitisch mit Trumps Kampf um die Deutungshoheit als Auftakt zum US-Wahlkampf. Asiens Aktienmärkte zeigen unterschiedliche Reaktionen - schwach vor allem der Hang Seng in Hongkong. Die US-Futures zum Handedlsende wieder mit der "Asien-Rampe" - inzwischen fragen sich auch andere Medien, wer da wohl an der Schraube dreht..

Das Video "Trump gegen China - und Twitter!" sehen Sie hier..