Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn Nordex kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 8,55 EUR dieser Umkehrpunkt. Für Nordex geht es jetzt also um die Wurst!

Anleger, die eher düstere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Wer ohnehin auf fallende Kurse wettet, der verzeichnet heute kräftige Gewinne.

