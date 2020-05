Adidas - Short ausgestoppt

Durch den erneuten starken Marktanstieg konnten auch die Titel von adidas weiter zulegen. Es bildete sich allerdings eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Docht und einem kleinen roten Kerzenkörper. Ein Schwächesignal nach einer langen Aufwärtsbewegung. Die Titel von adidas könnten vor einem Rücklauf stehen.

Dieser Rücklauf sollte aber am weiteren Aufwärtstrend nichts ändern und bereits um 210,00/220,00 Euro wieder auslaufen. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen. Es könnte eine Long-Position in Trendrichtung nach einer kurzen Korrektur vorbereitet werden.