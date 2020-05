TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die bedeutenden asiatischen Börsen haben am Donnerstag erneut uneinheitlich tendiert. Während der japanische Aktienmarkt an seine Vortagesgewinne anknüpfte, gaben die Kurse in Hongkong nach. Die angespannte Lage in der Sonderverwaltungszone spiegelte sich damit einmal mehr in der Entwicklung des Hang Seng Index wider.

"Die Anleger unterteilen die Börsenwelt aktuell in zwei Gruppen: Indizes aus Hongkong und China werden fallengelassen, der Rest wird hochgejubelt", merkte Analyst Thomas Altmann vom Asset Manager QC Partner in einem Marktkommentar an. Angesichts der Euphorie an den meisten internationalen Börsen bestehe mittlerweile jedoch eine erhebliche Rückschlaggefahr, zumal Risiken wie die Spannungen zwischen den USA und China ausgeblendet würden.