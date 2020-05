In Texas wurden ein burmesisch-stämmiger Amerikaner und seine zwei Kinder in einem Geschäft von einem Mann mit einem Messer attackiert und verletzt. Das FBI erklärte, der 19-Jährige Tatverdächtige habe die Familie wohl töten wollen, weil sie chinesisch aussah und seiner Meinung nach das Coronavirus verbreite. In Brooklyn wurde eine 26-Jährige an einem Bahnhof von einem Mann

Der Beitrag USA: Sozialneid ist der tiefere Grund für die Stimmung gegen Asiaten erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Rainer Zitelmann.