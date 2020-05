An der Wall Street hat der S&P500 gestern das erste Mal seit dem 5. März wieder über 3.000 Punkten geschlossen. Am Markt macht sich immer stärker Optimismus breit, dass die Coronavirus-Pandemie überwunden ist. Die zyklischen, konjunktursensitiven Aktien erleben gerade ein wahres Comeback. Die Prügelknaben des Lockdowns sind die Gewinner von heute.

Andererseits wird aber auch immer klarer, dass nicht alles wieder so wird wie bisher. Bei der Lufthansa lehnt der Aufsichtsrat die wochenlang verhandelte Rettung ab, da man den Forderungen der Europäischen Kommission nach der Vergabe von Landerechten an konkurrierende Fluglinien wie Ryanair nicht zustimmen will. Damit steht die Kranich-Airline ohne Rettungspaket da und sogar eine Insolvenz der traditionsreichen Fluglinie ist nicht mehr nur noch theoretischer Natur. Und der amerikanische Flugzeugbauer Boeing entlässt tausende Mitarbeiter.