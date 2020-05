Grundfähigkeit und Risikoleben: Dela und die Bayerische erweitern Vertriebskooperation

Die niederländische Dela Lebensversicherungen und die Versicherungsgruppe die Bayerische bauen ihre bestehende Kooperation weiter aus. Die Grundfähigkeitsversicherung der Bayerischen ist ab sofort auch über die Vertriebswege der Dela erhältlich.Der niederländische Versicherer Dela bietet seinen seinen Kunden in Deutschland ab sofort die Grundfähigkeitsversicherung des Versicherers die Bayerische an. Kunden können hierbei zwischen zwei Varianten der Grundfähigkeitsversicherung wählen: Während der Tarif "Existenzplan aktiv" 17 körperliche Aktivitäten abdeckt, sind es beim "Existenzplan kreativ" zusätzlich auch intellektuelle Fähigkeiten.Mit weiteren Bausteine wie Mobilität und Psyche lässt sich der Versicherungsschutz auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden anpassen. Insbesondere aber die Option Infektion hat in diesen Tagen an Aktualität gewonnen, denn sie versichert Einschränkungen der beruflichen Tätigkeit nach behördlichen Anordnungen wegen Infektionsgefahren.Die Versicherer starteten ihre Zusammenarbeit im Dezember. Seither wurden die Policen der Dela auch über die Vertriebswege der Bayerischen angeboten. "Wir sind immer offen für neue Kooperationen, die vielversprechend für innovative Ideen und wegweisende Vermarktungskonzepte sind", kommentiert Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Unsere Partnerschaft fußt auf der besonderen Kundenorientierung und der Entwicklung zeitgemäßer Versicherungslösungen", ergänzt Walter Capellmann, Hauptbevollmächtigter der Dela in Deutschland.