Impact-Publikumsfonds von Blackrock: Doppelte Rendite für engagierte Anleger

Blackrock hat mit dem Blackrock Global Impact Fund eine neue, aktiv gemanagte Aktienstrategie aufgelegt. Der erste Publikumsfonds von Blackrock, der eine Impact-Strategie verfolgt, beruht auf starken Überzeugungen der Portfoliomanager und ist an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet.Anlegern soll der neue Fonds ermöglichen, mit ihren Investments gezielt auf Unternehmen zu setzen, die Lösungen für die großen globalen Herausforderungen entwickeln. Die jüngst aufgelegte Impact-Strategie ist Teil von Blackrocks Initiative, das Angebot an Lösungen für eine nachhaltige Geldanlage zu erweitern. Damit will Blackrock seiner Selbstverpflichtung nachkommen, Nachhaltigkeit als neuen Standard in der Geldanlage zu etablieren."Analysten räumen Impact-Titeln...