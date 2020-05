Boeing (BA) - der Luftfahrt-Konzern hebt wieder ab!

Bottomfishing Trading-Strategie

Symbol: BA ISIN: US0970231058

Rückblick: Boeing ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Mit Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Informations- und Kommunikationssysteme sowie als Servicepartner der NASA für die Internationale Raumstation ISS, ist das Unternehmen breit aufgestellt. Die Aktie stürzte extrem ab, versucht aber bereits die Bodenbildung.

Meinung: Die Tourismus-Beschränkungen werden gelockert. Der Flugverkehr wird wieder zunehmen. Fracht muss transportiert werden und auch für die Personenbeförderung wird es Lösungen geben, die das Reisen wieder zulassen. Ebenso wird in den Rüstungs- und Weltraumsektor wieder Geld fließen. Die USA werden Boeing mit „whatever it takes“ unterstützen. Nach dem tiefen Sturz konnte die Aktie bereits wieder kräftig zulegen, scheiterte aber zuerst noch am 20er EMA. Nun stellt der 50er EMA die nächste Hürde dar. Wenn Boeing diese Marke überwinden kann, stehen die Chancen für einen erfolgreichen Long-Einstieg gut. Die Chance nach oben ist groß, das Risiko lässt sich gut begrenzen.

Chart vom 27.05.2020 Kurs: 149.52 USD

Setup: Für den Long-Einstieg ist abzuwarten bis der Kurs über den Trigger von 164.85 USD steigt. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Nach dem Ausbruch würde der Stopp direkt unter die letzten Kerzen bei 131 USD, im Bereich des EMA-20 gesetzt werden. Defensivere Trader können für den Stopp das letzte Pivot-Tief bei 113.89 wählen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Boeing ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in BA