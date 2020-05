FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein zu vielen Währungen starker US-Dollar hat den Euro am Donnerstag wieder knapp unter die Marke von 1,10 US-Dollar gedrückt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0998 Dollar, nachdem sie in der Nacht auf bis zu 1,1035 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0991 Dollar festgelegt.

Damit schwand im Handelsverlauf etwas die Unterstützung, die der Euro zuletzt durch den milliardenschweren Corona-Aufbauplan der EU-Kommission erhalten hatte. Dieser geht mit 750 Milliarden Euro deutlich über einen gemeinsamen Vorschlag von Deutschland und Frankreich hinaus.