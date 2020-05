Caterpillar glänzt mit Kaufsignal

Die letzten drei Monate vor dem Corona-Crash kämpfte Caterpillar mit der Hürde um 148,50 US-Dollar, zu Beginn dieses Jahres tauchte die Aktie sukzessive ab, später schlug der Crash voll durch und drückte das Papier sogar auf 78,50 US-Dollar abwärts. Seit Mitte März konnte aber wieder eine deutliche Erholungsbewegung gestartet werden, das Papier legte zeitweise bis Anfang April auf 129,60 US-Dollar wieder zu. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Abwärtstrend blieb jedoch aus, erst musste eine mehrere Wochen andauernde Konsolidierung zurück auf das maximale Korrekturziel am 38,2 % Fibonacci-Retracement vollzogen werden. Von dort hat sich das Papier aber schon wieder merklich gelöst und konnte im gestrigen Handel sogar über seinen diesjährigen Abwärtstrend zulegen. Damit liegt streng genommen bereits ein Kaufsignal vor.

Wochenschlusskurs entscheidend

Trotz eines Tagesschlusskurses und einer deutlichen Ansage seitens der Bullen, sollten mittelfristig ausgerichtete Investoren zunächst noch einen Wochenschlusskurs abwarten. Kurzfristig allerdings ergibt sich direktes Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 125,00 US-Dollar, darüber an die Kursspitze aus April dieses Jahres bei 129,60 US-Dollar. Die wellentechnische Betrachtung erlaubt es mittelfristig sogar zurück an die Jahreshochs von 155,55 US-Dollar zurückzukehren. Ein Wiedereintauchen und Rückfall unter 114,37 US-Dollar würde allerdings einen Fehlausbruch entpuppen, anschließend müssten noch einmal Rücksetzer in den Bereich der Mitte Mai gerissenen Kurslücke von 107,99 US-Dollar eingeplant werden. Sollte es an dieser Stelle zu keiner nachhaltigen Trendwende kommen, würde die runde Marke bei 100,00 US-Dollar noch einmal in Fokus der Bären rücken.