FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Allerdings kam er gegen Mittag mit plus 0,59 Prozent auf 11 726,11 Zähler nicht mehr ganz an sein zuvor erreichtes Tageshoch heran. Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank sprach von ersten Ermüdungserscheinungen nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Tage.

Seit seinem Corona-Crashtief von Mitte März ist der deutsche Leitindex mittlerweile um 42 Prozent gestiegen. "Aus technischer Sicht sind wir an einem gefährlichen Punkt angekommen", warnte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Der Aktienmarkt sei massiv überkauft. Ein Rückschlag sei da schon eher der Normalfall als eine Überraschung.