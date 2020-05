Drei Unternehmen gegen COVID-19

Die Corona-Krise stellt derzeit zahllose Unternehmen vor ungeahnte Herausforderungen und spaltet Wirtschaftswissenschaftler in Optimisten und Pessimisten wie kaum eine Krise zuvor. Ein paar Unternehmen gibt es jedoch, der die hohe Nachfrage an Gesundheits- und Medizintechnik zweifelsohne neue Perspektiven ermöglicht hat. Hierzu zählen u.a. Fresenius, Linde und Drägerwerk.

Zum Konzern Fresenius gehören unter anderem die drei weltweit tätigen Tochtergesellschaften Fresenius Helios, Fresenius Kabi und Fresenius Medical Care. Helios als größtem privaten Klinikbetreiber in Deutschland und Spanien kommt hier eine besondere Rolle zu. Während die Fresenius-Tochter hierzulande bereits über gut 28.000 Betten zur akuten Versorgung verfügt, wurde bereits angekündigt, die Zahl der Intensivbetten noch einmal deutlich steigern zu wollen – von ca. 900 auf über 1.500. Das Unternehmen, welches bereits einer der wichtigsten Akteure bei der Versorgung der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist, wird seine Kapazitäten damit noch einmal deutlich ausbauen. Für finanzielle Schäden durch Corona kommt weiterhin Unterstützung vom Staat: die aufgrund der Krise verschobenen Behandlungen in Krankenhäusern werden vom Bund so gut wie möglich kompensiert. So soll Helios einen Investitionszuschuss von 50.000 Euro für jedes zusätzlich geschaffene Intensivbett erhalten.