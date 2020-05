Ölpreise vor US-Lagerdaten uneinheitlich

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag vor neuen Lagerdaten aus den USA keine klare Richtung eingeschlagen. Während Rohöl aus der Nordsee etwas mehr kostete, fiel der Preis für amerikanisches Leichtöl etwas zurück. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 34,91 US-Dollar. Das waren 31 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel dagegen um 64 Cent auf 32,17 Dollar.

Tendenziell belastet wurden die Ölpreise durch neue Lagerdaten aus den USA. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hatte am Mittwochabend einen kräftigen Zuwachs der US-Rohölvorräte gemeldet. An diesem Donnerstag veröffentlicht das Energieministerium die wöchentlichen Daten. Der Bericht kommt feiertagsbedingt einen Tag später als üblich.