Für zwei Aktien von Siemens werden Aktionäre eine Aktie von Siemens Energy erhalten, wenn es zum Spinoff kommt. Die Erstnotiz von Siemens Energy soll am 28. September erfolgen. Die Siemens-Aktionäre sollen dann 55 Prozent der Papiere halten. Das dürfte auch für eine Liquidität in der Aktie sorgen. 9,9 Prozent will Siemens an seinen Pensionsfonds weiterreichen. Die verbleibenden 35,1 Prozent der Aktien sollen mittelfristig ...