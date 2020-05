Adidas, MTU, SAP – Index der Champions

Indexstrategie

Die Strategie bleibt jedoch dieselbe. Der boerse.de-Aktienbrief vergibt den weltweit 100 «erfolgreichsten» Titeln – also den langfristig erfolgreichsten Aktien der Welt gemessen anhand von Kennzahlen der Performance-Analyse – den Status «Champion».

Aus diesen Champions werden die zehn «Top-Champions» aus Deutschland ausgewählt, die sich durch einfache Geschäftsmodelle, starke Markenbekanntschaft in Deutschland und damit aus Sicht von boerse.de durch dauerhafte Wettbewerbsvorteile auszeichnen. Es werden also nur Unternehmen berücksichtigt, die eine hohe Gewinn-Konstanz aufweisen und deren Aktienkurse sich durch unterdurchschnittliche Kurskorrekturen sowie überdurchschnittliche Kursgewinne auszeichnen. Ausserdem müssen die Unternehmen mindestens 10 Jahre an einer regulierten Börse in Deutschland notiert und mindestens drei Monate als Champion klassifiziert sein. Analysiert und neu gewichtet wird der Index auf halbjährlicher Basis. Sowohl die Dividende (Nettodividende) als auch erwirtschaftete Erträge fließen in den BCDI Deutschland ein und werden automatisch reinvestiert (thesaurierend).

Zusammensetzung BCDI Deutschland

Qualifikation als «Champion»

Um den Status eines boerse.de Champions zu erreichen, müssen die Aktien die vier Kriterien erfüllen:

Erstens wird das Mittel der jährlichen Kursentwicklung der letzten 10 Jahre betrachtet um sicherzustellen, dass die Aktien bei rückblickender Betrachtung eine konstant gute Wertentwicklung aufgewiesen haben. Zweitens wird die Gewinnkonsistenz betrachtet, welche die Wahrscheinlichkeit angibt, dass Investoren beim Kauf und Verkauf einer bestimmten Aktie einen Gewinn erzielen konnten. Drittens wird die Verlustquote analysiert. Dabei handelt es sich um einen Indikator, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust verglichen wird. Viertens wird das Risiko-Ertrags-Verhältnis untersucht.

Die Zusammensetzung des BCDI Deutschland erfolgt also nach Anlagequalität – und nicht nach Marktkapitalisierung, wie das bei den klassischen Indizes der Fall ist. Der neue BCDI Deutschland-Index versteht sich somit als eine Index-Alternative zu den klassischen deutschen Indizes.

Die Startzusammensetzung des Index beinhaltet Unternehmen aus den verschiedensten Industrien und ist somit breit diversifiziert. Zweimal jährlich erfolgt eine Umschichtung des Index, die gewährleistet, dass jeder enthaltene Titel eine gleichbleibende Gewichtung von 10 Prozent erhält.

Anleger im Zertifikat auf den BCDI Deutschland-Index sollten beachten, dass sie u.a. das Emittentenrisiko tragen (Risiko, dass der Emittent des Zertifikats seine Verpflichtungen aus dem Produkt nicht erfüllen kann). Für die Verwaltung des Zertifikats fällt eine Managementgebühr von 1,5% p.a. im Produkt an.

Auch wenn der Index sich aus «Champions» zusammensetzt, sollte nicht vergessen werden, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Entwicklung dieser Aktien ist.