FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter den europaweit besonders gefragten Immobilienwerten sind Vonovia bis Donnerstagmittag um fast drei Prozent gestiegen. Papiere der Deutschen Wohnen gewannen 1,6 Prozent.

Nach Informationen des "Manager Magazin" arbeitet Vonovia mit Beratern an einem erneuten Übernahmeversuch der deutschen Nummer Zwei. Es gebe aber noch keine direkten Gespräche, hieß es in dem Wirtschaftsblatt am Donnerstag. Im Gegensatz zum ersten Vorstoß 2015 setze Vonovia-Chef Rolf Buch diesmal auf eine freundliche Übernahme.