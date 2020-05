Sehr geehrte wallstreet:online Nutzer,

wie Ihnen sicher schon aufgefallen ist, hat die wallstreet-online.de Webseite seit Montag (25.05.2020) mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unter anderem reagiert die Webseite stellenweise sehr langsam und loggt ab und an User ohne deren Zustimmung aus.

Der aktuelle Zustand entspricht nicht unseren Vorstellungen von einer guten User Experience und daher behandeln wir das Thema mit höchster Priorität. Wir konnten die Ursache für die Probleme bereits eingrenzen und arbeiten mit unseren Partnern für das Hosting der Server und der Datenbanken an dessen Beseitigung. Da wir hierfür aber auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern angewiesen sind, können wir derzeit nur schwer einschätzen, wie lange es dauern wird, bis die Webseite wieder in gewohnter Form funktioniert. Wir gehen davon aus, dass Sie wallstreet-online.de schon bald wieder in gewohnter Qualität nutzen können.

Abschließend noch ein Hinweis zur Datensicherheit: wallstreet-online.de ist nicht Opfer eines Hackerangriffs oder von DDOS-Attacken geworden. Ihre Daten sind vollkommen sicher und deren Integrität ist nicht von den aktuellen Umständen betroffen.

Wir bedauern die Umstände und hoffen auf Ihr Verständnis.

Viele Grüße

Hardy Schilling

Head of Support & Community