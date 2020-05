Portfoliocheck: Wilde Fahrt voraus - Frank Sands steigt jetzt bei Uber ein

Amazon, Edwards Lifesciences, Square, Uber und VISA befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot.

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der bekanntesten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 90. Portfoliocheck blicke ich in das Depot von, der auf dominierende Unternehmen mit starkem, profitablem Wachstum setzt. Diese müssen stets Sands sechs Kriterien für "dominierende Wachstumsunternehmen" erfüllen: nachhaltiges überdurchschnittliches Gewinnwachstum, Marktführerschaft in ihrer jeweiligen Branche, bedeutende Wettbewerbsvorteile (), ein einzigartiges Geschäftsmodell, eine klare Philosophie sowie einen Wert schöpfenden Fokus, Finanzstärke und eine angemessene Bewertung im Hinblick auf Markt- und Geschäftsaussichten.Im ersten Quartal 2020 gab es in Sands Depot nur geringe Veränderungen; die Turnoverrate lag bei überschaubaren 8%. Er stockte beiundauf und stieg beineu ein, dafür reduzierte er bei Alibaba, Texas Instrument und Edwards Lifescienens. Größte Auswirkungen auf sein Depot hatte allerdings sein Neueinstieg beim krisengeschüttelten Fahrdienstvermittler[WKN: A2PHHG]. Und an der Spitze seines Depots gab es einen überraschenden Wechsel:lösteab...