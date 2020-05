PEH Wertpapier AG mit gutem 1. Quartal 2020

Die Assets under Admistration and Management beliefen sich Ende des 1. Quartals auf 10,0 Mrd. Euro nach rd. 10,7 Mrd. Euro zum Jahresultimo 2019. Der Rückgang ist damit merklich moderater ausgefallen als die deutlich negative Entwicklung an den Kapitalmärkten im Zuge der COVID-19-Krise zum Ende des Quartals. Im Konzern konnten dabei in der Berichtsperiode neue Mandate akquiriert werden. Der PEH EMPIRE-Fonds hat sich in der Krise einmal mehr bewährt und mit rund 110 Mio. Euro (+60% ggü. Vorjahr) zu den gemanagten Assets beigetragen. Der Flaggschiff-Fonds von PEH hat in den Börsenturbulenzen des laufenden Jahres eine deutliche Outperformance gegenüber der Vergleichsgruppe erzielt und weißt im laufenden Jahr ein Plus von rd. 1,5 Prozent (Stand: 26.05.2020) auf.