Künstliche Intelligenz: In drei Jahren vom Trend zum globalen Wachstumstreiber

Die Bedeutung der künstlichen Intelligenz (KI) hat während der Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie weiter zugenommen. Insgesamt 70 Prozent der Befragten geben an, dass KI eine immer wichtigere Rolle in ihrem Unternehmen spielt. Das umfasst einzelne Projektintegrationen bis hin zu bereichsübergreifenden KI Lösungen im Geschäftsmodell. Weitere 20 Prozent planen ein oder mehrere KI-Projekte.

Sebastian Thomas, Portfoliomanager des Allianz Global Artificial Intelligence, investiert in Unternehmen aller Sektoren, die von der KI-Technologie profieren. Das umfasst Technologie-Firmen, die die Infrastruktur für KI aufbauen, und Unternehmen, die KI in ihre bestehenden Geschäftsmodelle integrieren. Damit fasst er den Investmentfokus bewusst weit und sagt: „Wer KI-Investments ausschließlich der Technologiewelt zuordnet, unterschätzt die Dimensionen. Wir sind noch in einem frühen Stadium, aber schon jetzt zeichnet sich auch eine zunehmende Bedeutung von KI zur Eindämmung von Pandemien und zur Weiterentwicklung der modernen Medizin ab. Der Kampf gegen Covid-19 erweist sich damit auch als ein wichtiges Testfeld. Erfahrungen und Erkenntnisse können damit auch die Entwicklungen in anderen Sektoren beeinflussen.“

Thomas und sein Team haben das Portfolio um die Themen „Stay-at-Home“ und „Home-Office“ im Portfolio erweitert. Darunter fallen Unternehmen, deren Angebote die Bedürfnisse von Menschen abdecken, die unter „Social-Distancing“-Konditionen leben.