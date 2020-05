WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat auch am Donnerstag mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Der ATX legte um weitere 0,81 Prozent auf 2269,13 Punkte zu. Der Markt verbuchte damit bereits den 5. klaren Gewinntag in Folge. Gestützt auf eine anhaltend positive internationale Anlegerstimmung setzte auch der ATX seinen jüngsten Aufwärtsschub fort. Optimismus hinsichtlich einer schnellen Wirtschaftserholung von der Corona-Krise treibt die Aktienkurse in Europa und an der Wall Street nach oben.

Einige Experten warnen aber bereits, dass die Kurse zu weit nach oben gelaufen sind. Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, als würden derzeit sämtliche Risiken vom Markt ausgeblendet werden, schreiben etwa die Helaba-Analysten. Seien es die Spannungen zwischen den USA und China, die Hongkong-Krise, eine mögliche zweite Coronawelle oder die Möglichkeit, dass die Dinge sich nicht so entwickeln, wie angenommen.