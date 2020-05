PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag wie schon am Vortag uneinheitlich geschlossen. Während es in Prag klar abwärts ging, tendierte die Budapester Börse kaum verändert. In Warschau und Moskau legten die Märkte zu.

An der Prager Börse ging es nach vier Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen nun wieder abwärts. Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,61 Prozent auf 901,62 Punkte.