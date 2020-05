Edelmetalle: Mit Gold sicher durch die Krise

Für wikifolio-Trader Christian Schmidt sind Wertpapiere „eine Art Geldanlage, deren Performance man mit Wissen und analytischem Denken optimieren kann“. In seinem nur knapp unter Allzeithoch notierenden wikifolio „ ">SC Easy Investment“ untermauert er diese These seit Anfang 2015 durch eine Performance von 80 Prozent (12 Prozent p.a.) sowie einen überschaubaren Maximalverlust von knapp 18 Prozent.



Geführt wird das Musterdepot nach dem Prinzip der Relativen Stärke. „Was sich bis jetzt gut entwickelt hat, hat gute Chancen sich weiterhin gut zu entwickeln“, lautet das Credo des vor Eröffnung des wikifolios noch gar nicht so sehr erfahrenen Traders. Der setzt seitdem konkret auf Aktien mit einem „langfristig positiven Trend“, wobei positive Analysen & Prognosen ebenfalls eine Rolle spielen können. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont arbeitet Schmidt mit Stopp-Kursen, um größere Verluste möglichst vermeiden zu können.

Ein Wechsel, der sich gelohnt hat

Den Corona-Crash hat das wikifolio aber vor allem deshalb so gut überstanden, weil sich der Trader Ende Januar von seinem kompletten Aktienbestand getrennt und einen Großteil des Kapitals in ein Gold-Zertifikat investiert hatte. Dieses als Absicherung in Krisenzeiten dienende Wertpapier konnte im April dann mit einem kleinen Plus wieder verkauft werden. Kurz danach füllte er das Musterdepot wieder mit Aktien. Seitdem beinhaltet das wikifolio „ ">SC Easy Investment“ neun Einzeltitel, die zusammen auf eine Gewichtung von knapp 80 Prozent kommen. Schwergewicht mit einem Depotanteil von rund 10 Prozent ist die Aktie von Alphabet. Insgesamt besteht das Depot aus fünf deutschen und vier US-Titeln. In das Indexzertifikat auf das Musterdepot haben Anleger gut 7.000 Euro investiert.