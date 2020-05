NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem recht verhaltenen Start haben die US-Aktienmärkte die Kurs-Rally der vergangenen Tage wieder aufgenommen. Anleger setzen unverändert auf eine Wiederbelebung der Wirtschaft nach den schweren Belastungen durch die Corona-Krise. Auch triste Konjunkturdaten konnten die schwungvolle Aufwärtsbewegung nicht bremsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Dienstag und Mittwoch bereits um insgesamt 4,4 Prozent vorgerückt war, legte um weitere 0,76 Prozent auf 25 741 Punkte zu.

Rückenwind erhalten die US-Aktienmärkte auch von Boeing . Der Konzern hat die Produktion des nach zwei Abstürzen mit Startverboten belegten Krisenjets 737 Max wieder aufgenommen. Boeing war wegen des Fliegers tief in die Krise geraten, bevor die Corona-Reisebeschränkungen für zusätzliche Verwerfungen sorgten. Boeing-Aktien gewannen an der Spitze des Dow 2,8 Prozent. Analysten hatten in den vergangenen Monaten immer wieder auf die große Bedeutung des Konzerns für die gesamte US-Wirtschaft hingewiesen.