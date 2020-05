HHLA bestätigt Sondierungsgespräche

Bei HHLA denkt man sehr laut über eine strategische Kooperation nach. Am Abend bestätigen die Hamburger entsprechende Gespräche mit Eurokai und BLG Logistics Group. Zwischen den drei Unternehmen laufen erste Sondierungsgespräche. Dabei geht es um eine engere Kooperation im Bereich Containergeschäft in der Deutschen Bucht.HHLA betont zugleich, dass die Gespräche in einem sehr frühen Stadium sind. ...