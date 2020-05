Noch Anfang dieses Jahres markierte der Euro zum japanischen Yen bei 122,8715 JPY seinen Höhepunkt, nur wenig später stellte sich ein äußerst volatiler Abwärtstrend ein und drückte die Notierungen sogar zeitweise unter die Tiefstände aus 2018 von 115,8655 JPY auf ein aktuelles Jahrestief bei 114,4335 JPY abwärts. Anfang Mai startete besagte Rallye im Gewand eines fünfwelligen Impulses. Der diesjährige Abwärtstrend ist allerdings noch intakt, derzeit prallt das Paar an diesem und dem 200-Tage-Durchschnitt zur Unterseite ab. Rücksetzer können für den sukzessiven Aufbau von Long-Positionen durchaus genutzt werden.

Mögliche Verluste im Juni

Sollte die fünfwellige Erholungsbewegung seit Anfang Mai im Bereich des Abwärtstrends sowie des EMA 200 tatsächlich ihr Ende finden, müssten Anleger kurzzeitige Abgaben auf 118,00 JPY einkalkulieren, darunter könnte sogar noch einmal der Bereich um den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 117,5904 JPY getestet werden. Dies wäre im Übrigen eine wichtige Trendwendestelle und mögliches Sprungbrett für einen erneuten Ausbruchsversuch über den aktuellen Abwärtstrend und damit mittelfristiges Kaufsignal auf der Oberseite. Kursgewinne an 121,00 JPY würden dann sehr wahrscheinlich werden. Wer sich ebenfalls auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann dies beispielsweise über den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MC94TZ tun. Alternativ kann ein Einstieg auch oberhalb der aktuellen Monatshochs von 119,3940 JPY erfolgen. Sollte es jedoch nachhaltig unter 117,00 JPY wieder abwärts gehen, drohen weitere Abschläge in Richtung 116,3284 JPY. Nur tiefer darf es nicht gehen, weil sonst das bullische Konstrukt der letzten Wochen erheblichen Schaden erleiden würde und womöglich noch Verluste an die Maitiefs bei 114,4335 JPY hervorbringen könnte.