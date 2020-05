Australische Goldaktien freundlich

Seite 2 ► Seite 1 von 4

EU sammelt am 4. Mai in einer Geberkonferenz 7,4 Mrd Euro für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs ein. Von der Leyen: „Die Welt ist vereint gegen das Coronavirus und die Welt wird gewinnen“.EU stellt den Bewohnern des griechischen Flüchtlingscamps Moria nach 3 Jahren Aufbauarbeit für jeweils 210 Personen eine Toilette und für jeweils 630 Personen eine Dusche zur Verfügung. Seit Januar werden 13 Flüchtlinge durch Gewalttaten im Camp schwer verletzt, von denen 4 sterben.In der EU-Politik geht es weder um notleidende Pharmaunternehmen oder verarmte Stiftungen noch um anonyme Flüchtlingsgruppen. Es geht immer um Menschen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar nach (aktueller Preis 49.825 Euro/kg, Vortag 50.221 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 17,45 $/oz, Vortag 17,36 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 825 $/oz, Vortag 820 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.870 $/oz, Vortag 1.902 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 34,94 $/barrel, Vortag 34,20 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,2 auf 118,4 Punkte. Bei den Standardwerten geben Royal Gold und Kinross jeweils 0,7 % nach. B2 Gold verbessert sich 2,6 %. Bei den kleineren Werten fallen Novagold 8,5 % und Gold Resource 5,2 %. Intern. Tower Hill haussieren 36,1 %, Northern Dynasty 24,4 % und Monument 18,2 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bull 5,0 % und Hecla 3,7 %. Maya ziehen 7,1 % und Great Panther 5,5 % an.