Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 04/20.

TOP 2

08:30 Uhr, Deutschland: Bundesbank veröffentlicht halbjährliche Konjunkturprognose.

TOP 3

10:00 Uhr, Deutschland: PK der IG Metall zur aktuellen Lage der Betriebe und zu möglichen Wegen aus der Corona-Krise.

TOP 4

14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 05/20.



TOP 5

21:00 Uhr: USA: Konsumentenkredite 04/20.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 05.06.2020 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) 07:00 JPN Führender Wirtschaftsindex 08:00 DEU Werkaufträge s.a. (Monat) 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 CAN Beschäftigungsquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 17:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex 17:00 CAN Ivey PMI s.a



