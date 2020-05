Der größte Asset Manager, von dem Sie noch nie gehört hatten

Mit einem verwalteten Volumen von über einer Billion US-Dollar zählt PGIM Investments zu den Top-10 der größten Vermögensverwaltet weltweit. Dennoch war das US-Haus im deutschsprachigen Raum bislang nur den wenigsten Investoren bekannt. Konkret handelt es sich bei PGIM Investments um den Vermögensverwaltungsarm der Prudential Financial. Wer nun an die M&G Muttergesellschaft denkt, liegt falsch: der US-Versicherer Prudential Financial hat mit Ausnahme der Namensgleichheit nichts mit dem UK-Haus gemein.

Dass PGIM Investments bislang nur wenigen Investoren bekannt war, kommt übrigens nicht von ungefähr: „Als Haus sind wir bereits seit gut 20 Jahren in der DACH-Region aktiv, bis vor wenigen Jahren waren unsere Vertriebsaktivitäten aber rein auf institutionelle Kunden fokussiert“, erklärt Thiemo Volkholz, der PGIM Investments seit 2018 verstärkt und in seiner Rolle als Head of German, Austrian and Swiss Accounts das Wholesale-Geschäft aufbaut.