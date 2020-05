MPH Health Care hat heute Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen deutlichen Rückgang beim Eigenkapital sowie dem Net Asset Value je Aktie, der von 6,15 Euro auf 4,30 Euro abgerutscht ist. „Der Grund für den Rückgang des Eigenkapitals liegt in der stichtagsbezogenen Fair Value Bewertung der Aktienkurse der Beteiligungen am 31.03.2020 im Vergleich zu den Aktienkursen am 31.12.2019, die im ...