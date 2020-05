Corona Wirtschaftskrise: Der lange Weg der Erholung

Wie wird sich die Wirtschaft in Deutschland davon erholen? Dazu ein kurzer Blick nach China, die uns zeitlich ca. 3 Monate voraus sind. Wie hat sich die chinesische Ökonomie in den letzten Wochen entwickelt und kann man daraus Rückschlüsse für Deutschland und Europa ziehen? Erfahren Sie mehr im Videobeitrag von Ulf Becker, Vorstand und Co-CIO der Shareholder Value Management AG: