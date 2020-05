GFT ist heute im Bullenmodus. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund neun Prozent aus. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 9,70 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 9,17 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 10,40 EUR, sodass GFT in Abwärtstrends verläuft. GFT liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: Corona hat die Börsen nach wie vor fest im Griff.