In den letzten Wochen vollzog sich im Cannabis-Sektor jedoch eine Art Stimmungswechsel, der zuletzt deutlich an Fahrt gewann. Ein Hauch von Optimismus ist zurück. Noch ist man allerdings ganz weit von der Euphorie früherer Tage entfernt, aber das ist auch gut so…

Nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen Mitte April tat sich die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aphria Inc. zunächst noch etwas schwer damit, signifikantes Aufwärtsmomentum zu kreieren, obwohl die Qualität der vorgelegten Zahlen bekanntlich überzeugen konnte. Aber die damaligen Rahmenbedingungen gaben schlichtweg nicht mehr her.

Das Chartbild der Aktie hellte sich in den letzten Wochen zusehends auf. Bereits ein flüchtiger Blick auf den 6-Monats-Chart verdeutlicht die Fortschritte. Nun allerdings muss die Aktie liefern, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen.



Der Vorstoß der Aktie im April endete im Bereich von 6,0 CAD. Seitdem thronte ein markantes Hoch in diesem Bereich, in dessen Schatten sich auch die jüngste Kursentwicklung vollzog. Der Aktie fiel es zunächst außerordentlich schwer, wieder in die Kursregion vorzustoßen. Nach dem Verlust des kurzfristigen Aufwärtstrends (rot dargestellt), musste der Wert zunächst kleinere Brötchen backen und sah sich kurzzeitig auch dem wichtigen Unterstützungsbereich von 4,0 CAD gegenüber.

Der erfolgreiche Test der 4,0 CAD initiierte die aktuell zu beobachtende Erholung. Nachdem es der Aktie gelang, den Widerstandsbereich um 5,4 CAD zu entern, war der Weg in Richtung 6,0 CAD frei. Die Bewegung entwickelte ansprechende Dynamik, sodass die 6,0 CAD rasch erreicht wurden. Seit einigen Handelstagen sitzt die Aktie nun jedoch vor den 6,0 CAD, wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange. Neben einem wichtigen Horizontalwiderstand drückt von oben auch die 200-Tage-Linie auf den Kurs. Ein signifikanter Vorstoß über die 6,0 CAD wäre daher eminent wichtig und könnte noch einmal den Bereich von 7,0 bis 7,4 CAD auf die Agenda setzen. Auf der Unterseite muss es darum gehen, die 5,4 CAD zu verteidigen, um so den Kontakt zu den 6,0 CAD zu halten.