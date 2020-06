Ich habe es vor Wochen schon in mehreren Artikeln ganz bewusst betont, als es in diversen Foren immer wieder um recht haben ging. Meine Meinung dazu ist ganz klar. Am Finanzmarkt und für uns als Analysehaus ist recht haben nichts weiter als eine Ego Schmeichelei. Wir bemessen uns an unseren Ergebnissen. Ob Geld verdient oder verloren wird, das ist nicht nur das einzige was zählt, sondern auch das einzige was messbar ist. Man kann es klar darlegen.

Diese Handelswoche ist ein klares Beispiel dafür Recht zu behalten aber ein negatives Ergebnis erzielt zu haben. Wie Sie schon raushören können bin ich keineswegs zufrieden mit unseren Ergebnissen diese Woche.