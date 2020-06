Unsere letzte Kommentierung zu Canopy Growth überschrieben wir im 24.05. mit „Paukenschlag zum Wochenausklang!“. Zum damaligen Zeitpunkt konnte die Aktie einen wichtigen Widerstand überwinden und so ein starkes Kaufsignal generieren. Und auch in der abgelaufenen Handelswoche gab es einen Paukenschlag durch Canopy Growth; jedoch war es ein negativer Paukenschlag. Es war eher ein Schlag ins Kontor und mündeten am gestrigen Freitag in einem veritablen Kursdebakel.

Die Aktie von Canopy Growth beendete den gestrigen Freitagshandel (30.05.) mit einem satten Minus von über 20 Prozent. Die Aktie ging um über 6 CAD leichter aus dem Handel. Wieder einmal verhagelten Zahlen den Marktakteuren die Stimmung.